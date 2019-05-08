Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

На сайте Минобороны РФ появился новый раздел "Полководцы Победы. Фото с фронта". На нем можно будет найти не только известные фотографии, сделанные на фронте, но и те, что ранее нигде не публиковались – из семейных альбомов.

Фотографии сопровождаются комментариями, воспоминаниями родственников, передает РИА Новости. На сайте можно найти фото таких полководцев, как Георгий Жуков, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский, Александр Василевский, Иван Конев и многих других.

Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны. Великие полководцы запечатлены как во время сражений, так до и после них, и во время проведения и планирования стратегических операций. Снимки охватывают весь период войны, от первого до последнего дня.