Тридцать залпов в трех десятках городов: 9 Мая в России прогремят салюты

Праздничные салюты в честь 9 Мая прогремят почти в трех десятках российских городов. Перечень указан в приказе министра обороны Сергея Шойгу, передает телеканал "Россия 24".

Залпы увидят жители городов-героев, а также городов, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В каждом городе в честь Дня Победы дадут тридцать залпов.

10 мая устроят еще один салют — на Поклонной горе. Он будет посвящен 75-летию со дня освобождения Севастополя.