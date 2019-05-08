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Ядерная программа Ирана 56 минут назад
Ядерный демарш: Иран дал Европе 60 дней на переговоры
Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани. Пока речь идет только о двух пунктах. При этом Роухани отметил, что данное решение не является концом ядерного соглашения. Он заявил, что Тегеран дает 60 дней европейским странам на переговоры по сохранению договоренностей.
Не отказ от сделки, но политический демарш. Тегеран дает 60 дней европейским странам на переговоры по сохранению ядерных договоренностей.
"У других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке", — заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Более того, уже сейчас Тегеран на два месяца заморозил действие пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Послы России, Франции, Германии, Китая и Великобритании уже получили соответствующие уведомления.
"К сожалению, Евросоюз и остальное международное сообщество не смогли противостоять давлению США. Поэтому Иран считает целесообразным прекратить выполнение некоторых обязательств и условий, которые он принял на себя добровольно в рамках действия этого соглашения. Благодаря министру иностранных дел России подписание этой сделки стало возможным. Россия была и является нашим близким партнером. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и будет еще более активным", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Несмотря на заявления главы МИД Ирана и его предстоящие переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, большинство экспертов сомневаются, что США, которые в мае прошлого года вышли из договора, нарушив резолюцию ООН, изменят свою позицию.
"Обещание вернуться к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, который возможно использовать для выработки оружейного плутония, уже может фактически привести к срыву сделки. Чего добивается Тегеран, также вполне понятно и сказано в самом заявлении на сайте президента Ирана: страны-участниц сделки обвиняют в том, что они не предприняли конкретных шагов, чтобы "компенсировать ущерб от санкций США", и теперь у них будет 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства, "особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений", — написал на своей странице в Facebook председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев.
Что касается США, официальных заявлений администрация Трампа не делает. Но эффект есть: вместо того, чтобы отправиться на встречу с Ангелой Меркель в Германию самолет американского госсекретаря приземлился в Багдаде.
"Я посетил Ирак, встретился с премьер-министром Адилем Абдул-Махди и президентом Бархамом Салехом, чтобы укрепить нашу дружбу и подчеркнуть необходимость того, чтобы Ирак защищал дипломатические объекты и персонал коалиции", — сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Пресловутую нарастающую угрозу со стороны Ирана дипломаты из США используют уже не в первый раз. Ранее аналогичное объяснение использовали для отправки в регион американского авианосца "Авраам Линкольн" и тактической группы бомбардировщиков.
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