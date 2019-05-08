США требуют от властей Ирана не изображать "стражей революции"

США намерены и дальше оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не изменит свою политику.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, который заявил, что Вашингтон будет максимально давить на власти Тегерана – до тех пор, пока они не откажутся "от своих дестабилизирующих амбиций".

Он пояснил, что лидерам Ирана нужно вести себя как обычная страна, "а не как стражи революции". По его мнению, попытки нарушить выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) являются нарушением международных норм, неся миру ядерную угрозу.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани проинформировал послов государств, подписавших СВПД по иранскому атому — России, Китая, Великобритании, Франции и Германии — что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Речь, в частности идет о том, что Тегеран перестанет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Власти Ирана также устанавливают двухмесячный срок для достижения новых условий соглашения, угрожая в противном случае возобновить работы по обогащению урана.

Комментируя шаги США, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что европейские партнеры должны выполнить свои обязательства перед Ираном в соответствии с СВПД.

Он подчеркнул, что Москва и Тегеран подтвердили свою приверженность СВПД и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, а также договорились работать со всеми участниками сделки, кроме США, которые вышли из этой договоренности.

Лавров сообщил, что Россия заранее знала о шагах руководства Ирана и он считает, что они были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, как он был одобрен Советом Безопасности ООН в 2015 году.