Иран возобновит обогащение урана, если не будет подписан новый договор

Ситуация вокруг иранской ядерной программы сложилась из-за безответственности США. Москва и Тегеран продолжат сотрудничество вопреки санкциям Вашингтона. Об этом сегодня заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров со своим иранским коллегой. Встреча прошла на фоне громкого заявления Ирана о приостановке выполнения части обязательств ядерной сделки. Одновременно с этим, Западу фактически был поставлен ультиматум — если в течение 60 дней не будет заключен новый договор, Иран возобновит обогащение урана.

В богато украшенной папке — письмо, объясняющее, почему Иран частично выходит из ядерной сделки. Только в Россию министр иностранных дел исламской республики привез документ сегодня лично. "Ценим приверженность Исламской Республики Иран достигнутым договоренностям и резолюции СБ ООН, как это было вновь сегодня подтверждено в заявлении Тегерана. Сегодня получили соответствующее послание российскому руководству. Внимательно его изучаем", — сказал Лавров.

В эфире иранского национального телевидения свое решение объяснил президент Рухани. "Не мы были инициаторами нарушения обязательств. Мы не будем зачинщиками войны, но и терпеть издевательства тоже не станем. Более того мы дадим отпор любому агрессору".

Свой ответ Тегеран готовил с восточным терпением. Ведь США вышли из "Совместного всеобъемлющего плана действий" ровно год назад. И ни России, ни Китаю, ни Евросоюзу не удалось убедить Вашингтон, что так с соглашением, к которому шли 10 лет, не поступают.

"Мы подтвердили свою приверженность этому плану и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Договорились работать со всеми остальными участниками СВПД, кроме США, которые вышли из этой договоренности, с тем, чтобы оставшиеся участники неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства", — отметил глава МИД РФ.

Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД был подписан в 2015 году. По нему Иран обязался не строить новые ядерные объекты и не производить оружейный плутоний на уже существующих. Пустить на все фабрики инспекторов МАГАТЭ. И иметь в запасе не больше 130 тонн тяжелой воды и трехсот килограммов обогащенного урана. В обмен на эти лимиты — Запад обещал снять санкции на продажу иранской нефти. Теперь Тегеран их больше не придерживается.

"4 мая американцы ввели новые санкции. Запретили покупать нашу нефть даже третьим странам. Практически сделали так, что СВПД теперь невозможно выполнить. Очевидно, что у них деструктивный подход к сделке", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Обманутый Иран еще готов идти на компромисс. Но в Пентагон сразу посылает авианосец Авраам Линкольн в Персидский залив. А госсекретарь Помпео накануне со скандалом отменяет свой визит в Берлин и внезапно появляется в Багдаде. Формально — подержать Ирак. Фактически — надавить на Иран.

Сегодня он уже в Британии встречается с Терезой Мэй. "Решение Ирана отказаться от выполнения СВПД для нас означает, что они будут работать над развитием своей ядерной программы, над созданием ядерного оружия. Это то, зачем надо пристально следить", — говорит Помпео.

За 4 года, что действует договор, в Иране появилась надежда на долгожданное снятие санкций. Европейские страны даже разработали финансовые инструменты для торговли нефтью в обход США. А инспекторы МАГАТЭ не нашли ни одного нарушения. Теперь, похоже, всю работу придется делать заново. У Вашингтона есть 60 дней, чтобы вернуться к прежним договоренностям. Иначе Иран снова начнет работы по модернизации центрифуг и реакторов.