Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади почтил память погибших воинов, возложив венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. По традиции глава государства пешком прошел от Красной площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии установили венок от имени российского лидера у Вечного огня.

Путин почтил память павших в войне минутой молчания.

Ранее президент пообщался с ветеранами и поздравил их с Днем Победы. Глава государства сказал слова приветствия ветеранам на трибуне, и поздравил каждого, пожелав успехов и дальнейших побед. Ветераны в ответ поздравили Владимира Путина с праздником 9 Мая.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве в 10 часов утра. Он посвящен 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под песню "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. За Парадом наблюдали Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства и парламента. Торжественным маршем по брусчатке Красной площади промаршировали представители всех видов и родов войск, прошла новейшая техника. Воздушную часть парада пришлось отменить из-за непогоды

9 мая Россия ежегодно отмечает День Победы — в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.