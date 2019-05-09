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9 мая 201913:28

Парад Победы. Чем он запомнится в 2019 году

Грандиозный военный праздник в центре российской столицы начался с громкой презентации. Командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков и министр обороны Сергей Шойгу выехали на брусчатку Красной площади не на традиционных автомобилях "ЗиЛ", а на кабриолетах Aurus.

Это уникальные машины, созданные по заказу Министерства обороны. Они хоть и построены на базе уже нашумевшего седана Senat, однако внешне они сильно отличаются. Так, кабриолет стал гораздо ниже, немного изменились обводы кузова. В целом, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, автомобиль стал выглядеть стремительнее.

Кроме того, вся внутренняя отделка Aurus состоит из влагостойких материалов, которым не страшен ни дождь, ни снег. Впрочем, мягкая складная крыша у кабриолета на всякий случай имеется. Начинка парадной модель не отличается от базовой: под капотом "V-образная восьмерка" мощностью 600 лошадиных сил, 9-ступенчатая коробка передач и постоянный полный привод.

Еще один новичок на Красной площади – автомат Калашникова АК-12. Что символично, вооружили им элиту – бойцов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

АК-12 отличается от своих всемирно известных предков, прежде всего, так называемым вывешенным стволом. То есть он не касается цевья, что положительно влияет на точности и кучности стрельбы. Плюс автомату добавили третий режим огня – с отсечкой по 2 патрона.

Длину приклада АК-12 можно регулировать, а на крышке ствольной коробки и цевье появились универсальные планки Пикатинни. На них можно закрепить: например, прицел, гранатомет или фонарь.


В остальном парад никаких сюрпризов не преподнес: по брусчатке главной площади страны прошли хорошо известные образцы новой или модернизированной техники. Это перспективные танки "Армата" и Т-72 в последней модификации Б3, боевые машины поддержки танков "Терминатор", разные варианты бронеавтомобилей "Тигр", а также реактивная и обычная артиллерия, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", стратегические ракеты "Ярс", системы ПВО С-400, "Панцирь-С1" и "Тор-М2". Всего в наземной части Парада Победы приняли участие 13 тысяч военнослужащих и 130 боевых машин.

Открывал торжественное шествие легенда Второй мировой — танк Т-34, а замыкал колонну бронетехники перспективный бронетранспортер "Бумеранг".

Что касается воздушной части, то ее пришлось отменить. Все 74 самолета и вертолета, которые должны были пролететь над Красной площадью, остались на земле из-за сложных метеоусловий.

В своем выступлении перед Парадом Победы Владимир Путин призвал защищать подлинных героев Великой Отечественной. Особенно сейчас, когда граждане ряда стран бесстыдно лгут своим детям о великой войне и предают память предков.

Глава государства напомнил надписи на стенах в Брестской крепости, чей гарнизон одним из первых принял на себя удар нацистских захватчиков. "Умираю, но не сдаюсь" – этот наказ не забыт, он принят на вооружение нынешними защитниками отечества, заявил Владимир Путин. Сегодня Россия делает все необходимое для поддержания своей обороноспособности и готова сотрудничать со всеми, кто борется с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом, добавил президент.

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