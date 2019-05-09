В Москве и Петербурге началась акция "Бессмертный полк"

Около миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Люди идут с фотографиями родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Акция стартовала у станции метро "Динамо", колонна пройдет до Красной площади.

Многие участники шествия пришли с детьми, в исторической военной форме и с музыкальными инструментами, распевают песни военных лет. Работает полевая кухня. Также собираются национальные колонны бывших республик Советского Союза.

В Санкт-Петербурге участие в акции принимают также около миллиона человек. В колонне идут первые лица города, в том числе и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Колонна пройдет по Невскому проспекту и завершит движение на Дворцовой площади.

Вести.Ru, телеканал "Россия" 24 ведут прямые трансляции из Москвы и Петербурга.