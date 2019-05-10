Полицейские в Запорожье довели девочку до слез из-за пилотки с красной звездой

Полицейские в Запорожье заставили девочку снять пилотку с красной звездой, тем самым довели ребенка до слез. Видеозапись инцидента в своем Facebook опубликовала пользователь Катрин Янкина.

На кадрах видно, как девочка прижимается к маме и плачет. Вокруг стоят полицейские и очевидцы. По разговорам публики понятно, что девочка расстроена из-за принуждения полицейскими снять пилотку, поскольку к ней прикреплена красная звезда.

Полиции задают вопрос, чем угрожают дети с такой символикой национальной безопасности. В свою очередь сотрудники сослались на украинское законодательство – закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".

Возмущенные очевидцы происходящего назвали такие действия со стороны полицейских "позором" и "наглостью".

С мая 2015 года в Украине действует закон, запрещающий демонстрацию советской символики. Он предполагает переименование улиц, городов, названных в честь советских деятелей. Институтом нацпамяти Украины составлен список, в котором приведены 520 исторических личностей, попадающие под закон "о декоммунизации".