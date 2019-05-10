Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу

Решение Европейского суда по правам человека о неправомерности запрета российскими властями массовых акций представителей ЛГБТ-сообщества вступило в силу. Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы министерства юстиции России.

В официальной информационной базе Европейского суда HUDOC указано, что постановление Европейского суда вступило в силу 6 мая 2019 года. Также в сообщении министерства юстиции указано, что уведомление об отказе в передаче дела по жалобам представителей секс-меньшинств в Большую палату ЕСПЧ до настоящего времени к ним не поступало.

Николай Алексеев, один из организаторов иска, активист ЛГБТ-движения, на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что Страсбургский суд 6 мая отклонил апелляции правительства России и ЛГБТ-активистов по ноябрьскому решению по делу "Алексеев и другие против России" о запрете российскими властями гей-парадов.

27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.

Суд пришел к выводу, что решение властей Российской Федерации об отказе в проведении публичных ЛГБТ-мероприятий не может быть оправдано опасениями за общественный порядок. В судебном сообщении говорится о том, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека.