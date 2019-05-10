США пренебрегают международным правом

Примером навешивания ярлыков и пренебрежением международным правом назвал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявления США о том, что Иран является спонсором терроризма. Ранее о том, что Иран поддерживает терроризм, заявил постоянный представитель США при ОЗХО Кеннет Уорд.

Заявление Уорда Россия рассматривает как еще одно свидетельство целенаправленной линии Вашингтона на дальнейшую политизацию работы ОЗХО, подчеркнул Шульгин, выступая на 64-й встрече Исполсовета организации. Подобным заявлениям, уверен он, не место в ОЗХО — по определению сугубо технической организации, призванной заниматься исключительно вопросами уничтожения химического оружия. Происходящее Шульгин назвал угрозой для целостности некогда успешной разоруженческой организации, передает ТАСС.