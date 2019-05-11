Хоккеист "Локомотива" Елесин продолжит карьеру в НХЛ

Защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз". 23-летний Елесин подписал контракт с "огоньками" сроком на два года.

В прошедшем сезоне Александр Елесин сыграл за "Локомотив" в 63 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Гагарина. В них он забросил 4 шайбы и сделал десять передач. Александр является воспитанником "Локомотива", но до прихода в первую команду ему довелось поиграть за "Амур" из Хабаровска.

Елесин входил в число кандидатов в сборную России, играл на этапах Евротура, но не попал в заявку для участия в чемпионате мира.