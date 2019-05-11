Карлсен стал первым в рапиде на этапе Grand Chess Tour, Карякин – седьмой

В Кот-д'Ивуаре завершился первый этап Grand Chess Tour-19 по быстрым шахматам. Победителем представительного турнира стал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В девяти турах он сумел набрать 15 очков, обойдя на три балла представителя США Хикару Накамуру.

Третье место на соревнованиях поделили француз Максим Вашье-Лаграв и американец Уэсли Со. У обоих гроссмейстеров по 11 очков. Лучший из россиян Сергей Карякин, набрав 6 баллов, разделил седьмую строчку с болгарином Веселином Топаловым.

Еще один представитель России Ян Непомнящий с 5 очками расположился на последнем месте. Компанию ему составил египтян Бассем Амин.

Напомним, что на этапе Grand Chess Tour в Кот-д'Ивуаре 11 и 12 мая пройдут соревнования по блицу.