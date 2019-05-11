Белорусские таможенники нашли в машине у россиянки 100 килограммов экстази

Более 100 килограмм синтетического наркотика обнаружили в машине россиянки белорусские таможенники. На сайте Таможенного комитета Белоруссии отмечается, что это крупнейшая партия наркотиков, поступавшая через таможню за постсоветский период.

Автомобиль 38-летней россиянки был задержан в Бресте по дороге из Польши в Россию. Упаковки с экстази и гашишем были спрятаны в автомобиле Chrysler, на котором россиянка следовала по так называемому "красному коридору", задекларировав электросамокат и напольный кондиционер. Тайники с наркотиками были устроены по всему автомобилю и открывались только с помощью электромагнитного ключа. В отношении гражданки РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемая пока находится в СИЗО.

Синтетический психотропный наркотик экстази вызывает сильнейшую зависимость и нередко вызывает зависимого человека совершать насильственные поступки.