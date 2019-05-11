Зеленский может вступить в должность поэтапно

В Верховной раде Украины предложили провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа: первый — 19 мая в сессионном зале парламента, а второй — 3 июня в спорткомплексе "Олимпийский", сообщает телеканал "Россия 24".

Проект соответствующего постановления внес на рассмотрение Рады депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

По его мысли, первый этап инаугурации пройдет в соответствии с предусмотренной регламентом процедурой, а второй состоится на стадионе "Олимпийский", где проходили дебаты Зеленского и Порошенко. В этой церемонии должны участвовать общественность и гости из других стран. Там же Зеленский должен повторно принести присягу украинскому народу и произнести инаугурационную речь. Кроме того, Каплин предлагает новому президенту в дальнейшем ежегодно отчитываться в этот день перед народом.

На данный момент в Верховной раде уже зарегистрированы два проекта постановления о проведении инаугурации Зеленского — 19 мая и 1 июня, напоминает РИА Новости.

Между тем глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявил, что намерен поддержать постановление об инаугурации избранного президента Украины 19 мая. По его мнению, Зеленскому нужно дать возможность, как можно быстрее приступить к работе, начать выполнять обещания, данные украинцам во время предвыборной кампании.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация нового президента страны должна состояться в течение 30 дней после официальной публикации результатов выборов, то есть не позднее 3 июня. Точную дату вступления Зеленского в должность парламент должен определить на сессионной неделе, которая начинается 14 мая. Зеленский, в свою очередь, уже обвинил депутатов в том, что они затягивают принятие решения и делается это в интересах Порошенко.