Украинцы хотят проводить свой отпуск в Крыму, стало модным выкладывать крымские фотографии в соцсетях, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

О том, что поток туристов Украины увеличился в два раза накануне майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ. Так, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич уже выложил отпускные фотографии в Fb.

Украина рассчитывает, с что уходом старого президента закончится время националистов, улучшатся отношения с Россией. И в Крыму смогут отдыхать и политики, и простые люди.