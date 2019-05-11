Дубль Мбенге принес "Ахмату" победу над "Крыльями Советов"

Встречей в Грозном между местным "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов" продолжился 28-й тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1 благодаря двум мячам сенегальского форварда Аблайе Мбенге.

"Ахмат" вышел вперед уже на 3-й минуте первого тайма. Мбенге сыграл на опережение, головой переправив мяч в дальний угол ворота. Он же на 42-й минуте упрочил преимущество хозяев поля.

Самарские футболисты еще до перерыва сумели отыграть один гол. Он оказался на счету Тараса Бурлака. Однако большего добиться команде Миодрага Божовича не удалось.

Грозненский клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 28 игр. "Крылья Советов" остались на 13-й позиции с 28 баллами.