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Хоккей. ЧМ-2019 18 минут назад

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12 мая 201915:22

Чемпионат мира. Российские хоккеисты размялись на австрийцах

EPA

На чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии сборная России провела вторую игру на турнире. На этот раз ее соперником стала команда Австрии. Россияне без особых проблем разобрались с австрийцами, отправив в их ворота пять безответных шайб. Вратарь Александр Георгиев оформил "сухарь".

В матче с Австрией впервые на льду в составе сборной России появились форвард ЦСКА Иван Телегин и защитник "Колорадо" Никита Задоров, ранее заявленные на турнир тренерским штабом национальной команды. Армейский нападающий отметил свой дебют заброшенной шайбой.

Также за победителей отличился Евгений Дадонов. Как и в предыдущей игре, он сделал дубль. Еще по голу записали в свой актив Никита Кучеров и Илья Ковальчук. Итоговый счет – 5:0 в пользу россиян.

Российская команда набрала 6 очков после двух игр и вместе с чешскими хоккеистами возглавляет турнирную таблицу группы В. Следующую встречу на турнире подопечные Ильи Воробьева проведут 13 мая как раз против сборной Чехии. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.

В другой встрече дня сборная США разгромила французов со счетом 7:1.

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