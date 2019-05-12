Тема:
Катастрофа в Шереметьеве 1 час назад
Гибель людей в Шереметьеве: от сгоревшего SSJ-100 остался лишь нос
В преддверии 9 Мая возникла еще одна тема, без которой сегодня не обойтись. Она — трудная. Это авиакатастрофа, что случилась в Шереметьево 5 мая. Тогда жестко приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, да так, что в пожаре погибли 40 пассажиров и один член экипажа.
Характерно, что в Сети ровно те же, кто хаяли праздник Победы, разразились проклятьями и в адрес нашего самолета, и в адрес государства, которому якобы не жалко людей. Справедливости ради, как сейчас выясняется, причина катастрофы была не в самолете. И к тому же до сих пор у лайнера Sukhoi Superjet 100 не было ни одной катастрофы из-за отказа техники. Ни одной. В отличие, например, от Boeing. Просто факт. Следствие идет. Профессионалы разберутся.
Этот полет длился 28 минут. 18:30. Первые секунды после приземления, весь хвост объят пламенем. Слышна команда: "На выход!" По аварийным надувным трапам идет эвакуация. Потом подсчитали: на нее потребовалось 55 секунд.
В это же время начинают тушить. Самолет окружен пожарными машинами. Через 11 минут огонь потушен. Работают спасатели. Один из пассажиров благодарит стюардесс.
У следствия — вопросы и к экипажу, и к исправности самолета, и к наземным службам. Рассматривают три версии аварии, которая привела к гибели 41 человека. Командир воздушного судна Денис Евдокимов говорит: взлетели в 18:02 и сразу попали в грозу.
"Из-за молнии у нас произошли потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления", — сказал Денис Евдокимов.
О неполадках в 18:12 сообщили диспетчеру, получили добро на посадку.
В 18:22 бортпроводник Максим Моисеев отправляет sms невесте: "Мы возвращаемся, не волнуйся". В 18:24 — еще одно сообщение: "Люблю тебя". Максим погиб, пытаясь открыть выходы в хвосте, — их заклинило.
Полные топливные баки и слишком большая скорость при посадке — в итоге самолет трижды подпрыгивает, отталкиваясь от полосы.
"Надломились стойки шасси, повредили баки, которые находятся в крыльях самолета. Говорить, что Superjet плохой только потому, что он быстро горит, нельзя, я вас уверяю, любой самолет горит очень быстро, даже большой", — отметил Андрей Литвинов, пилот первого класса.
Идет проверка действий диспетчеров и спасателей. Отдельная тема — подготовка пилотов.
"Ошибка мирового значения, когда из пилота, командира корабля пытаются сделать оператора компьютера. Французский Airbus летел из Бразилии в Париж, нырнул в Атлантический океан — утонули 170 человек. Выводы французской комиссии были потрясающие, что экипаж не был обучен ручному управлению самолетом в случае отказа электроники. Все, прилетели! Я боюсь, что близко к этой мировой тенденции находимся и мы", — сказал Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР.
Пострадавших в больницы доставляли по воздуху вертолетами.
"У нас находятся пятеро пострадавших после аварии. Четверо из них — это экипаж, он в удовлетворительном состоянии. Пациентка, которая находится в реанимации, — в тяжелом состоянии, пока без каких-то серьезных изменений", — рассказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В московских клиниках — девять человек из тех, кто летел этим рейсом.
Хвост выгорел дотла, от самолета, по сути, осталась только носовая часть. С обломками работают следователи. Один из черных ящиков сильно поврежден, но это не помешает расшифровать хранящуюся в нем информацию. На это — говорят в Международном авиационном комитете — потребуются две-три недели.
Ранее по теме
-
Не успели даже расстегнуть ремни: подробности пожара в SSJ-1001 сутки назад
-
Изоляция, молчанка и обыски: главред Mash сообщил подробности случившегося2 суток назад
-
Канал Mash сообщил о задержании своего журналиста2 суток назад
-
"Аэрофлот" отменяет вылеты "Суперджетов"3 суток назад
-
Вице-премьер Борисов: пока претензий к SSJ100 нет3 суток назад
-
"Аэрофлот" будет ежемесячно выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Стали известны подробности болезни Сергея Доренко
- Путин рассказал, как учился играть в хоккей
- Взрыв газа в Ростовской области: погибли два человека
- Команда Зеленского опубликовала петицию о роспуске Рады
- Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для "Евровидения"
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Гимнастерка, пилотка и трусы: танцевальный скандал с женой экс-депутата Яковлева
- Поиски туристов, пропавших в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца
- "У меня есть факты": дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной
- Миллионерша из трущоб: Netflix снимет сериал об осужденной в Америке дочери российского дальнобойщика
- Отдых с последствиями: чем для буйных отдыхающих закончились майские праздники. Видео
Телеканал "Россия"
-
Большое кино в праздники на телеканале "Россия"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Иран начинает выход из ядерной сделки
- Рынок акций США показал худшую динамику с начала года после угроз Трампа в отношении Китая
- Оружие Победы: лучшее легкое вооружение Великой Отечественной войны
- Последствия кризиса: какие проблемы пришли в Швецию спустя 10 лет
- После возобновления торговой войны с Китаем Трамп начнет атаку на ЕС
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
5 мифов о свинине, в которые пора перестать верить
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Путин: российский народ чтит поколение победителей
- В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было
- Ливень и град: улицы Екатеринбурга превратились в реки
Вести-Москва
-
Долгожданный подарок ко Дню Победы: в доме ветерана установили пандус
- Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно
- Сотня новых соседей: на Волхонке жильцы делят дом сразу с несколькими хостелами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом