Как Россия отметила День Победы

Центральное событие прошедшей недели — 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как символ связи поколений, благодарности и памяти 10-миллионное по всей стране шествие "Бессмертного полка", а на Красной площади в Москве — традиционно главный военный парад. Как все было? Каким стал парад и чем запомнился "Бессмертный полк"?

"Ура!", которое вместе с залпами, гремит каждый год 9 мая. Небо переливается, а ведь всего одну кнопку нажали.

"Нажимается кнопка "Пуск", осуществляется запуск самоходных пусковых установок", — рассказал Алексей Степченко, командир артиллерийской батареи салютного дивизиона Западного военного округа.

В пушках нет никаких салютных зарядов нет. Орудия обеспечивают звуковое сопровождение, чтобы зрители услышали, почувствовали звук залпа. Стреляют холостыми, но очень громко.

Пушки палят боевые. Выпущены в 40-х, на многих — пробоины от сражений Великой Отечественной. Вечером 9 мая они — на Поклонной, а еще утром стреляли под стенами Кремля.

Герои не могут молчать. В памяти на всю жизнь — строчки, под которые защищались и шли в атаку. "Священная война".

Сегодня победителям — уже за 90, но, собирая все силы в кулак, идут на парад. Рядом с ветеранами — прапраправнуки. Это больше, чем связь поколений.

Сергей Шойгу объезжает строй войск Московского гарнизона на новом отечеством кабриолете Aurus. Машины выпущены специально для парадов.

Министр обороны идет с докладом к верховному главнокомандующему. В этот момент Владимир Путин просит ветеранов не вставать, но видно, как рядом с президентом участник Великой Отечественной Сергей Стычинский, несмотря на уговоры, поднимается. Каждый расчет 95-летний генерал-полковник приветствовал, как по уставу, стоя, все 40 минут.

Краснознаменные, гвардейские — знак особых заслуг. Маршируют десантники и морпехи, ракетчики и танкисты. 13 тысяч солдат и офицеров участвуют в параде. В своей речи Владимир Путин обратился и к ним, и к ветерану Сергею Стычинскому. Слова президента адресованы всем россиянам: "Поздравляю вас с Днем Победы, днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм! Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Память о Великой Отечественной войне, о ее правде — это наша совесть и наша ответственность. Память о героических свершениях наших отцов и дедов, их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы!"

Сидя рядом с президентом, артиллерист Сергей Стычинский рассказал Владимиру Путину о первом Параде Победы 1945 года. Тогда он, конечно, был не при генеральских погонах. Старший лейтенант, который освобождал свою родную Украину. Его призывал на фронт киевский военкомат.

Сергей Стычинский вспоминает, как с ним вместе воевали белорусы и грузины, татары и евреи — многонациональная армия. Не зря на параде рядом с ветераном сидел и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 1,5 миллиона казахов ушли на фронт, каждый второй не вернулся. Замечаем на трибуне горца — аварец Халид Халидов и сейчас десятке готов встать в строй.

Зрители увидели на Красной площади больше 130 единиц новейшей российской техники. Иностранные военные атташе следили, не отрываясь. Без преувеличения, лучшая в мире, не имеющая аналогов техника. Артиллерийские системы "МСТА С", комплексы С-400 "Триумф", представитель ядерной триады "Ярс".

Всего в День Победы парады прошли в 29 городах страны. Тула — город русских оружейников, горой-герой — приветствовала своих защитников. В Севастополе увидели технику времен Великой Отечественной. В Самаре люди в погонах тронули до слез и ветеранов, и их соседей. Пришли под окна тех героев, кто из-за возраста не смог быть на трибунах.

Зиновию Хайкину — уже 92. В 16 лет попал на фронт, дважды был тяжело ранен. Из дома почти не выходит и еще один самарский ветеран — сержант Лаврентьев. Его подвиг тоже не забыт.

В Чечне на параде зрители увидели машины времен Великой Отечественной. "Виллисы", полуторки проехали по улицам Грозного. Там почти 3000 тысячи человек приняли участие в параде — маршировали офицеры Минобороны, бойцы Росгвардии, отряды военной полиции, которые несколько раз были в сирийских командировках.

9 мая своих героев вспоминал Владикавказ. Горцы помогли не просто отстоять Кавказ — остановили фашистов на пути к нефтеносному региону, куда так стремились гитлеровцы. Десятки осетин были награждены орденами Славы, стали Героями Советского Союза.

В Хабаровске — самый масштабный парад за Уралом, где штаб Восточного военного округа. Там над главной площадью города еще и авиация пролетела.

Воздушную часть ждали и в Москве, но непогода помешала: туман, низкая облачность. Должно было быть захватывающе, судя по кадрам с генеральной репетиции 7 мая.

Над Красной площадью — 74 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших с окончания войны. Проносятся над Кремлем "Стрижи" и "Русские витязи", показывая ветеранам свой "кубинский брильянт", сложнейшее построение самолетов. Небо над столицей — в цветах триколора: еще один красивый штрих от летчиков ветеранам.

Тысячетрубный военный оркестр завершал парад. Ветераны расходились по домам, а абсолютно незнакомые люди поздравляли их, говорили "спасибо" и очень просили прийти на парад еще. На следующий год парад, салют, да и все торжества будут особенными — страна отметит 75-летие Великой Победы.