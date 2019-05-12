Выборы не за горами: подход Трампа не работает

Америка не ослабляет нажим на Венесуэлу.

Ставленник США самозванец Хуан Гуайдо не может взять власть даже в Вашингтоне. Венесуэльское посольство находится под контролем сторонников избранного президента Николаса Мадуро, несмотря на то что венесуэльских дипломатов там уже не осталось. Противостояние сейчас выглядит так: в здании – те, кто поддерживают Мадуро, у стен — его противники, далее — полицейский кордон и снова сторонники Мадуро.

На дверях посольства забаррикадировавшиеся повесили большой велосипедный замок, из окон то и дело вывешивают новые транспаранты: американский сапог, подминающий планету, буровая вышка с хлещущей из нее кровью и подписью: "Нет войне из-за нефти!" Активисты также наклеили множество плакатов "Госпереворот провалился!"

Те, кто за Гуайдо, — в меньшинстве, но с ними заодно вашингтонская полиция и силовое подразделение Госдепа. Вместе они не подпускают к посольству рвущихся на подкрепление сторонников Мадуро. За время многодневного противостояния полиция арестовала 12 активистов.

Самозваный посол Венесуэлы в США Карлос Веккио на последнем митинге не появился — по приказу Гуайдо он вел переговоры с южным командованием Вооруженных сил США: оппозиционеры в открытую просят американцев ввести войска.

"Нас пичкают этим в наших главных СМИ каждый день, что США должны вмешаться в дела Венесуэлы, потому что там гуманитарный кризис. Но в действительности Америке наплевать на венесуэльский народ. Америке следует отменить свои санкции, потому что из-за них и разразился кризис", — говорят протестующие.

Но в Вашингтоне делают ставку только на силу. Жесточайшие санкции и параллельно военные корабли. К берегам Венесуэлы отправляют госпитальное судно ВМС, которое может принять раненых, например, в случае военной операции.

К берегам Ирана идет целая авианосная группа — с подводными лодками и десятками бомбардировщиков. Видео прохода атомного авианосца "Авраам Линкольн" через Суэцкий канал и тренировочные полеты операторы Пентагона отсняли в деталях и распространили ролик в мировых СМИ — для достижения нужного психологического эффекта.

"У нас — один из самых мощных кораблей в мире, и он заряжен под завязку. Мы не желаем ничего предпринимать, но я бы хотел, чтобы иранцы позвонили мне, — заявил Дональд Трамп. — Им следует позвонить нам, и мы можем договориться, заключить честную сделку".

Посольству Швейцарии, которое представляет интересы Ирана в США, Белый дом даже передал специальный номер, по которому иранцы могут связаться с администрацией Трампа. Но телефон все молчит. Для Ирана переговоры под прицелом ударной авианосной группы неприемлемы.

Диалог США с Северной Кореей тоже зашел в тупик. Не нашли общий язык и с Китаем — Трамп объявил масштабную торговую войну, подняв пошлины с 15 до 25% на значительную часть китайских товаров, но делегация из Пекина не пошла на попятную и покинула Вашингтон, даже не наметив дату новой встречи.

Вслед президент США шлет угрозы обложить пошлинами уже весь китайский импорт. Трамп очень торопится укрепить свой образ мастера заключать сделки, ведь выборы уже не за горами.

"В свою первую ночь в Белом доме я сказал Мелании: представляешь, целых четыре года, это же так долго. Казалось, что эти четыре года невозможны. А теперь, посмотрите, меньше полутора лет осталось до выборов. Вдумайтесь, как летит время. Сенатор Марко Рубио делает отличную работу. Как там у нас на Кубе, Марко? Как дела в Венесуэле? Поэтапно. Шаг за шагом", — рассказал Трамп.

Однако такой темп Трампу явно не по душе. По данным источников, он крайне недоволен тем, что ему насоветовал, в частности, по Венесуэле помощник Джон Болтон, известный сторонник силовых действий, всегда предлагающий забомбить любую проблему. Но одно только давление и запугивание ни к чему не привело.

Американские телеканалы отслеживают тревожную тенденцию: "Напряжение растет с Китаем, Северной Кореей, Ираном". С Россией — как раз попытка диалога. После телефонного разговора между президентами Путиным и Трампом, уже лично в Финляндии встретились главы дипломатии Лавров и Помпео. Разговор получился конструктивным. И вот госсекретаря США в Сочи согласился принять российский президент. Среди основных тем — Иран и Венесуэла.

Вокруг посольства Венесуэлы в Вашингтоне ситуация накаляется. Городские службы начали вскрывать люки. Прошел слух, что посольство будут штурмовать. Хотя даже в Белом доме понимают: легальных оснований врываться на территорию иностранной дипмиссии у американских властей нет.

Вокруг здания посольства Венесуэлы очень много полиции, но на штурм пока не идут, тактика — другая. Сторонников Мадуро пытаются выкурить, выжить из здания. Им уже отключили электричество, воду. А оппозиционеры блокируют доставку еды. Тех, кто попытался закинуть в окно хотя бы пучок салата или огурец, арестовывают.

- На сколько дней у ваших людей еще хватит еды?

- Они держатся на сырых рисе и бобах, просто размачивают их в воде. Есть немного ореховой пасты. Но запасов очень мало. Как Америка пытается душить экономически Венесуэлу парализующими санкциями, так и власти делают это здесь с нами, — сказала соосновательница правозащитного движения Медея Бенжамин.

Но активисты не падают духом и продолжают обеспечивать — как они говорят — "коллективную защиту посольства". Минувшие сутки они вновь провели без электричества, при свете свечей, подбадривая друг друга песнями.