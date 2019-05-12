Российские студенты приняли участие в "Марше жизни" в Освенциме

Тысяча российских студентов сегодня приняла участие в акции "Марш жизни" в Освенциме, передает канал "Россия 24".

Они приехали на место одного из самых страшных нацистских концлагерей, чтобы почтить память погибших и отдать дань памяти советским солдатам, освобождавшим лагерь. В Освенциме в годы Второй мировой войны погибли по меньшей мере полтора миллиона человек.

День освобождения лагеря смерти 27-го января стал Днем памяти жертв холокоста. Всего в годы войны были уничтожены 6 миллионов евреев. На тот момент — трети еврейского населения в мире.

"История быстро забывается. Люди говорят, тогда были другие времена. Сегодня уже мир выглядит по-другому, но если человек не возьмет уроки от прошлого, будущее в опасности. Для наших внуков мы должны делать все, чтобы идеология антисемитизма была уничтожена полностью. Это возможно, если мы будем приезжать сюда и своими глазами видеть и передавать этот урок другим людям", — рассказал главный раввин России Берл Лазар.