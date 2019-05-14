"Реалу" предложили продать Бэйла за 120 миллионов евро

Мадридский "Реал" получил щедрое предложение из Китая, связанное с трансфером валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Один из футбольных клубов Поднебесной предложил "сливочным" продать игрока средней линии за 120 миллионов евро.

Примечательно, что в финансовом плане выиграет и сам игрок: ему обещают годовую зарплату в размере 30 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Don Balon. Спрос на хавбека есть и на континенте, однако потенциальных покупателей не устраивают высокие финансовые запросы, как "Реала", так и самого футболиста.

Ранее трансфером Бэйла интересовался "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Бэйл вновь потерял место в состав после того, как в команду в качестве главного тренера вернулся Зинедин Зидан. Француз дал понять Бэйлу, что не рассчитывает на него, как на игрока основного состава. Впоследствии он пообщался с полузащитником и сказал, что тот может искать себе новую команду. В ином случае в 2Реалу" готовы пойти на крайние меры.