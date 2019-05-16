Европейские партнеры мягко намекнули Порошенко, что пора освободить президентское кресло

Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки". На встрече его призвали плавно передать власть новоизбранному президенту, чтобы Украина могла двигаться дальше по "пути реформ".

Надо сказать, что украинские депутаты этот процесс старательно оттягивают, сообщает телеканал "Россия 24". Предлагают шесть дат: 17, 19, 20, 26 и 28 мая и 1 июня. А все почему? Если инаугурация пройдет в последние две даты, то у Зеленского просто не будет возможности распустить парламент и назначить перевыборы.

Конечно, это не входит в планы нового президента, поэтому он настаивает на дате — 19 мая. И вообще — Владимир Зеленский уверен, Рада его обманула. Один из спикеров Андрей Парубий обещал выбрать день еще 14 мая, но оказался всего лишь "мелким мошенником".