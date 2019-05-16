Умерла главный дерматовенеролог России Анна Кубанова

Скончалась доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии, академик РАМН и действительный член РАН Анна Кубанова. Директору ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" было 70 лет. Этот пост она занимала с 2010 года.

В пресс-службе Минздрава добавили, что Анна Кубанова родилась 21 сентября 1948 года в Сочи. Лечебный факультет 2-го Московского медицинского института имени Н.И. Пирогова по специальности "Лечебное дело" она окончила в 1972 году. После этого работала в вузе ассистентом, а позже профессором кафедры кожных и венерических болезней. Кубанова занималась разработкой новых способов лечения самых распространенных кожных заболеваний.

Анна Кубанова также была заместителем главного редактора журнала "Вестник дерматологии и венерологии".

49-летний сын Анны Кубановой также стал доктором. Он занимается дерматовенерологией, является членом-корреспондентом Российской академии наук.