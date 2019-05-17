Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

Советник Зеленского Дмитрий Разумков считает, что президент инициирует роспуск украинского парламента. При этом, уверен политик, Зеленский готов помочь Верховной раде напоследок выполнить хотя бы часть данных ранее обещаний.

Владимир Зеленский ранее не исключал, что после вступления в должность инициирует роспуск Рады, напоминает РИА Новости. Он обвинял депутатов в том, что они намерено затягивали сроки его инаугурации. Если бы Зеленский принял присягу после 27 мая, он, согласно украинскому законодательству, потерял бы возможность добиться досрочных парламентских выборов.

Роспуск Рады может быть инициирован в трех случаях. Первый – отсутствие коалиции в парламенте. Второй – если Рада в течение месяца не собиралась на заседания. Третий – если парламент не может сформировать правительство. При этом подписать указ о роспуске Рады может только президент.

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая. В его штабе надеются, что решением по инаугурации закончится период неопределенности.