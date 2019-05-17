Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в первый раз встретился с представителями Международной контактной группы. На встрече обсуждались последствия блокады и санкций США. Об этом сообщается в записи и видео, опубликованных на странице главы государства в Twitter.

13 мая глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в самое ближайшее время Международная контактная группа может направить в Каракас политическую миссию на уровне заместителей министров.

Как уточняется, встреча на высоком уровне проводится впервые. В ней принимают участие представители Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии и Франции.

21 января текущего года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге, напоминает РИА Новости. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые страны Запада, в том числе и США, заявили о признании Гуайдо. Николас Мадуро назвал главу парламента марионеткой Соединенных Штатов. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Третье заседание Международной контактной группы по Венесуэле проходило 6-7 мая в Коста-Рике.