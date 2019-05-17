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17 мая 201907:39

Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии

EPA

Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо. По его словам, некоторые предприятия страны поставляет корпорации Huawei комплектующие детали, и ограничительные меры США станут серьезной помехой для бизнеса.

Ранее американский минторг заявил, что вносит в черный список Huawei и всех связанных с ней юридических лиц. Решение вступает в силу сегодня, 17 мая, передает телеканал "Россия 24". Якобы эта мера необходима для защиты нацбезопасности США. Вашингтон обвиняет компанию Huawei в том, что она использует свою технику в целях шпионажа.

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