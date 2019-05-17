Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

Авиакомпания Air Astana опровергла сообщения об аварийной посадке своего борта в Шереметьеве. Посадка самолета, выполнявшего рейс из Нур-Султана, происходила в штатном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Для обеспечения более длинного тормозного пути командир самолета запросил полную посадочную полосу. Никакой аварийной посадки не объявлялось. Самолет, выполнявший рейс КС873 Нур-Султан – Москва, задержался на 40 минут, так как на его борту был найден "приемлемый отложенный дефект, позволяющий дальнейшую эксплуатацию", сообщили в компании.