17 мая 201907:21
Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве
Авиакомпания Air Astana опровергла сообщения об аварийной посадке своего борта в Шереметьеве. Посадка самолета, выполнявшего рейс из Нур-Султана, происходила в штатном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Для обеспечения более длинного тормозного пути командир самолета запросил полную посадочную полосу. Никакой аварийной посадки не объявлялось. Самолет, выполнявший рейс КС873 Нур-Султан – Москва, задержался на 40 минут, так как на его борту был найден "приемлемый отложенный дефект, позволяющий дальнейшую эксплуатацию", сообщили в компании.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Назначена дата инаугурации Зеленского
- Путин ответил, что делать с конфликтом вокруг храма
- Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти
- Россияне назвали сумму, необходимую для "нормальной жизни"
- Самые некрасивые нации: русские в топе рейтинга
Евровидение-2019
-
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"
- Десятка победителей первого полуфинала: подробности
- Немного роботов и баскетбольный мяч
- Сергей Лазарев: Scream – история автобиографичная
- За две песни Мадонна получит миллион 350 тысяч долларов
Самое читаемое
-
Полиция не увидела ничего странного в трупе на крыше "Волги"
- Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем
- Два российских клуба подозреваются в "договорняке"
- Умерла главный дерматовенеролог России
- "Отец года". Мужчина забрал из детского сада чужого ребёнка
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Huawei заявила, что ограничение ее бизнеса в США приведет к отставанию страны в развитии 5G
- Россия сократила вложения в гособлигации США
- Топ-10 худших аэропортов мира
- В Аргентине захотели русской водки, вина и шоколада
- Италия объявит войну НКО Сороса
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- Малолитражки и спорткары объявлены смертельно опасными
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
ФРГ не хочет быть американской колонией
- "Евровидение": что творится в фан-зонах
- Ведьмы устремились в Царицыно
Вести-Москва
-
Шабаш ведьм в музее "Царицыно" не состоялся
- Под Рузой снова копают карьер на месте массовых захоронений времен войны
- В Домодедове перехватили контрабандную партию мейсенского фарфора
- Уникальная выставка фоторабот Оливье Жуда открылась в Москве
- Красота ценою в жизнь: чем опасно злоупотребление солярием
- В Малаховке решают судьбу исторического здания
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб
1 час назад
Трансляции
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"
7 часов назад
Взрыв в московском Институте физической химии: подробности
12 часов назад
Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном
6 часов назад
Строительство храма в Екатеринбурге остановлено
10 часов назад
Российские космические спутники обеспечат военный паритет
10 часов назад
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
10 часов назад
Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти
12 часов назад
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция
14.05.2019 18:28
Самые пьющие страны в мире
1 час назад
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
4 часа назад
Макрон: в США больше нет правительства
5 часов назад
Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи
17 часов назад
В России заработает горячая линия для дачников
20 часов назад