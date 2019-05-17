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17 мая 201915:10

ФАН настаивает на продолжении суда с соцсетью Facebook

Dominic Lipinski/PA Images/ТАСС

Российское "Федеральное агентство новостей" (ФАН) требует от суда Калифорнии продолжить рассмотрение иска к соцсети Facebook. Иск к соцсети был подан в ноябре 2018 года после того, как Facebook в апреле 2018 года заморозила аккаунт ФАН, сославшись на нарушение пользовательского соглашения.

ФАН обвинила Facebook в нарушении Первой поправки к Конституции США о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года, поясняет РИА Новости. Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и редакция интернет-издания потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда — наложить на соцсеть штраф. В ответ адвокаты Facebook потребовали от суда отклонить иск как несостоятельный.

С этим категорически не согласны адвокаты ФАН. Они приводят ряд законов США и более 30 судебных прецедентов.

Facebook в своем ходатайстве представила неверные аргументы, утверждают адвокаты ФАН. Кроме того, Facebook допустила дискриминацию против истцов и их российских читателей. "Федеральное агентство новостей" заявило, что никогда умышленно не создавало ложные или вводящие в заблуждения новостные статьи и никогда не нарушало условий пользовательского соглашения Facebook. 

По мнению адвокатов "Федерального агентства новостей", которое некоторые СМИ связывают с Евгением Пригожиным, соцсеть Facebook удалила аккаунт ФАН "только потому, что он был из России".

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