Президент видит лишь одну проблему с финансированием науки

Президент РФ Владимир Путин гарантировал дальнейшее ритмичное финансирование научных исследований, результаты которых создают новые возможности развития.

Как передает ТАСС, об этом глава государства проинформировал общественность в ходе встречи с получателями мегагрантов на проведение научных исследований и с молодыми учеными в Сочи.

Он подчеркнул, что правительство на первом этапе обеспечило ритмичное финансирование данного направления и он гарантирует, что такая ситуация сохранится и в будущем.

Путин рассказал, что источник финансирования вполне надежный и он не видит никаких проблем, кроме одной. "Исследования должны быть интересными, устремленные в будущее, результаты которых создают дополнительные возможности развития", — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что таких разноплановых мер поддержки конкретных научных исследователей, нацеленных на значимые проекты, в стране раньше не было.

Президент отметил, как передает РИА Новости, что отечественная наука молодеет и становится все более конкурентоспособной. По его словам, сильные исследовательские центры есть не только в обеих столицах, но и в ряде российских городов, таких, как Севастополь, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Иркутск, Ростов, Саратов, Нижний Новгород, Красноярск, Казань, Калининграл, Томск и ряде других.