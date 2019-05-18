Украина: на инаугурацию президента не пригласили Коломойского

На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского приедут главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко. Не пригласили на церемонию олигарха Коломойского, которого неоднократно обвиняли в том, что он стоит за выдвижением Зеленского в президенты.

По ее словам, также свои визиты подтвердили вице-президент Еврокомиссии и помощник генсека НАТО. Российской стороне Киев приглашения не отправлял.

Инаугурация назначена на 20 мая.

Не пригласили на церемонию и украинского бизнесмена Игоря Коломойского; об этом он заявил в интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и украинского телеканала "Первый"), добавив, что, возможно, придет на светскую часть, передает ТАСС.

Коломойского неоднократно обвиняли в том, что он стоит за выдвижением Зеленского в президенты. Однако сам он отрицал эту информацию, при этом добавляя, что готов консультировать нового главу государства. Зеленский, в свою очередь заявлял, что не является "проектом Коломойского".

Коломойский не был на Украине с 2017 года (был в изгнании); вернулся он туда в ночь на 16 мая. Его возвращение, как считают политологи, не сулит ничего хорошего действующему президенту Петру Порошенко и его окружению.

В ходе президентского срока Петра Порошенко Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, позже в течение двух лет лишен основных активов — "Приватбанка" и "Укрнафты". В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.