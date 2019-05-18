Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пропустит два матча регулярного чемпионата МЛС. Шведский легионер "Галактики" дисквалифицирован за нападение на вратаря "Нью-Йорк Сити" Шона Джонсона.

В конце матча, в котором "Гэлакси" потерпел поражение 0:2, Ибрагимович пробил в перекладину. Вратарь соперника что-то сказал шведскому нападающему, чем привел того в ярость. Златан схватил Джонсона за шею, а потом толкнул его. Шон оказался на газоне.

Ибрагимович был дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата. Пока неизвестно, будет ли дана оценка поведению Джонсона.