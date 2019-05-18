Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

С разъяснениями по ситуации со строительством храма святой Екатерины в Екатеринбурге выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Церковь, по его словам, никому ничего не навязывает: храмы строятся там, где на это есть запрос верующих, потребность, высказанная жителями. В случае же с храмом в Екатеринбурге "речь вообще не идет о новом строительстве, а о восстановлении того, что было разрушено безбожниками", написал он в "Фейсбуке".

Храм святой Екатерины был заложен при основании города Екатеринбурга в 1723 году, говорит Иларион. В 1930 году он был снесен, а Екатерининскую площадь переименовали в Площадь Труда. Теперь предлагается восстановить разрушенное в годы гонений на церковь и веру, и так как сделать это на историческом месте по ряду причин невозможно, после многих лет консультаций и согласований было выбрано место на набережной.

Количество противников строительства храма на этом месте исчисляется сотнями, а сторонников — многие десятки тысяч, уверен митрополит. Помочь оценить реальное соотношение между противниками и сторонниками строительства храма, по его мнению, должен помочь опрос жителей, провести который рекомендовал президент России Владимир Путин.

Церковь сожалеет, что на площадке для строительства храма проявилось насилие, добавил Иларион: она всегда выступает за мир и согласие в обществе, и готова к диалогу со всеми, в том числе с противниками инициированных ею проектов.

Желание же иметь красивую парковую зону, по словам митрополита, совпадает с желанием тех, кто выступает за восстановление храма святой Екатерины: в проекте строительства заложено расширение прогулочных и парковых зон, обеспечение горожан широкими возможностями для отдыха, интеллектуальной деятельности и спорта.

По окончании строительства места для прогулок и отдыха станет значительно больше, увеличится и количество зеленых насаждений, добавил Иларион. Митрополит надеется, что его разъяснения помогут всем жителям Екатеринбурга убедиться в значимости проекта и увидеть его очевидную пользу для города.

Ранее в столице Урала прошли выступления против строительства храма святой Екатерины в центре города. По мнению активистов, строительство религиозного сооружения уничтожит сквер и пруд. 16 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, который поможет выяснить их отношение к строительству храма на месте сквера.

Вопросы для опроса по строительству храма в Екатеринбурге подготовят социологи, сообщил сегодня журналистам глава города Александр Высокинский. Мэр отметил, что будут проведены два независимых друг от друга опроса для определения мнения жителей по поводу строительства храма.