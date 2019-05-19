"Евровидение": Лоуренс нарушил главное правило, Лазарев заявил о предвзятости

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на конкурсе "Евровидение", финальная часть которого прошла в Израиле, в воскресенье заявил о предвзятом отношении судей к участнику из России. Лазарев считает, что члены жюри руководствовались политическими мотивами в музыкальном соревновании.

"Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране", — сказал Лазарев.

В то же время певец, по его словам, "был обласкан" публикой, и представители СМИ не "доставали его политическими вопросами". Лазарев отдал должное своим соперникам, упомянув о серьезной конкуренции на "Евровидении" в этом году.

"Участники были достойные, разноплановые, разные", — отметил Лазарев.

Певец очень хотел бы узнать результаты голосования зрителей в тех странах, жюри которых поставило участнику из России ноль баллов. Например, Грузии.

Негативную оценку судейства на конкурсе поддержала и продюсер "Бурановских бабушек" Анна Прокопьева. Группа участвовала в "Евровидении" в 2012 году. Она согласилась, что судьи повели себя непрофессионально, примешав политику к музыке. Лазарев с превосходным вокалом был достоин минимум второго места, уверена Прокопьева.

"В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана чтобы люди дружили, люди друг друга понимали", — отметила продюсер.

Победитель "Евровидения" из Голландии Дункан Лоуренс, как оказалось, спел в финале песню, которая уже исполнялась раньше. Этим он нарушил основное правило "Евровидения" — выступать с новыми песнями. Песня Arcade опубликована на YouTube в 2017 году.

Лоуренс набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. Нарушение правил победителем может привести к пересмотру результатов "Евровидения".