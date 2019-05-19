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Ядерная программа Ирана 1 час назад

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19 мая 201922:22 Дмитрий Киселёв

Киселёв: Иран - пороховая бочка, на которую сыплются искры

В Иране — ситуация, словно пороховая бочка, на которую уже сыплются искры. Очень опасно для всего мира. Первой начала Америка, когда в прошлом году беспричинно вышла из так называемой ядерной сделки с Ираном. Единолично и даже против воли своих союзников по НАТО. Несмотря на предостережения России и Китая. Просто наплевав на всех. После этого американцы ввели против Ирана незаконные санкции, а с начала мая запретили всем странам планеты покупать у Ирана нефть, сталь, медь и алюминий. Иран в ответ пригрозил сам перестать соблюдать добровольно взятые на себя ограничения атомной промышленности. Трам счел себя обиженным и направил к берегам Ирана армаду из семи военных кораблей. Сейчас они уже там и готовы к бою.

Назовем их. Авианосец Abraham Lincoln, способный нести до 90 самолетов и вертолетов. В Персидский залив уже зашли два американских эсминца – McFaul и Gonzalez. На каждом из этих кораблей — по 90 крылатых ракет Tomahawk. У входа в Персидский залив — также универсальный десантный корабль Kearsarge. На борту — до 30 самолетов и вертолетов, в том числе суперсовременные истребители-бомбардировщики пятого поколения Ф-35Б.

В тот же регион направлен десантно-транспортный корабль-док Arlington, способный взять на борт до 700 военнослужащих и 14 единиц военной техники. В ударную группу также входят американский ракетный крейсер Leyte Gulf, эсминец Bainbridge и для придания видимости коалиционных действий — испанский фрегат Mendez Nunez. Кроме того, в регион переброшен зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне разъяснили, что это необходимо для усиления авианосной группировки и целевой группы ВВС США.

Такова, собственно, матчасть. Теперь — то, что происходит на словах. Трамп заявляет, что надеется избежать войны с Ираном. Нормально, но тогда зачем там сейчас так много американского железа? Из Ирана аятолла Али Хаменеи тоже заявляет, что не намерен воевать с США, но сопротивление Америке продолжит. О войне говорят и в Саудовской Аравии, а это сейчас в регионе главный союзник США. Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд не хочет войны в регионе и предпримет усилия предотвратить ее, однако Саудовская Аравия будет отвечать "со всей силой и решительностью", если "другая сторона выберет войну". Как видим, вся тройка — и США, и Иран, и Саудовская Аравия — говорит о войне, произносит это слово, хотя и добавляет, что ее не хочет. Плохой признак.

Параллельно психологическую войну против Ирана Соединенные Штаты ведут уже на самом высоком регистре. Американский журнал Newsweek знакомит читателей с планами Пентагона: "Источник в Пентагоне заявил, что варианты действий предполагают мощную кампанию ракетных ударов в попытке привести Тегеран к столу переговоров с Вашингтоном. Это зависит от эскалации силы. Но независимо от бравады со стороны Ирана, когда вы получаете по 500 ракет в день, это сильно вам вредит, что и является целью. Когда ваш оппонент ослаблен, вы получаете больше".

Да и сам Трамп уверен, что Иран будет вынужден под столь сильным нажимом начать с США переговоры. Уверенность Трампа  разделяют немногие. Во всяком случае верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в Тwitter, что ни о каких переговорах не может идти речи:  "Ни один благородный и мудрый иранец не будет торговать своими сильными сторонами. Безусловно, никто среди наших мудрых людей не стремится к переговорам с США". При этом Хаменеи назвал переговоры с Америкой "ядом" и добавил, что нынешняя администрация США еще более токсичная.

Но для войны нужны причина или хотя бы повод. Нужна провокация — как искра. Искры, как мы говорили, уже сыплются. Кто-то – неизвестно, кто точно – недавно напал на два саудовских танкера в акватории Объединенных Арабских Эмиратов. Нефть из них не разлилась, они были пустыми, никто не пострадал, но сообщается, что конструкциям танкеров был нанесен ущерб. Напали, значит, как-то бережно.

Эмираты устами министра энергетики эту атаку осудили. Ее осудили Египет, Иордания и Иран. Но, несмотря на все это, с подачи американских спецслужб показывают пальцем именно на Иран. Мол, он — зловредный — не хочет мира.

Совершено также нападение неизвестными дронами со взрывчаткой на две перекачивающие станции саудовского нефтепровода. Чьи дроны, опять же неизвестно. Но шумно подозревают хуситов — тех, кого поддерживает Иран. Напряжение таково, что неминуемо выстреливают и информационные фейки. То в Эмиратах кто-то взрывами поджег аж семь танкеров, то все не подтвердилось...

18 мая король Саудовской Аравии Салман объявил о созыве в Мекке сразу трех саммитов в связи с обострением отношений с Ираном. В Мекку 30 июня приглашены лидеры Совета государств Персидского залива, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Считается, что там вновь пойдет речь об угрозах со стороны Ирана и будет предпринята еще одна попытка провозгласить создание так называемого "арабского НАТО". Уже и название блока под кураторством США придумали — MESA, что по-русски расшифровывается как Ближневосточный стратегический альянс.

Блок необязательно состоится — не все хотят, да и слишком велики противоречия потенциальных стратегических союзников. А вот будет ли война США и саудитов с одной стороны и Ирана — с другой, — вопрос самый горячий. Во всяком случае командующий морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Реза Тангсири еще в апреле заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив, если из-за санкций США Тегеран не сможет им пользоваться. Угроза реальная. Еще в 2012 году командующий ВМС Ирана адмирал Сайяри заверял, что перекрыть Ормузский пролив "легче, чем выпить стакан воды".

Что такое Ормузский пролив, становится ясно даже при беглом взгляде на карту. Достаточно сказать, что до сих пор по нему проходили 40% мировых поставок нефти морем. Как повернутся в таком случае дела в мире, сказать трудно. Но США, похоже, готовы играть с огнем.

Ну, а что Россия? Она уже сделала все на дипломатическом фронте, объяснив и Америке, и Европе, и Ирану всю опасность противостояния. Ввяжемся ли мы в эту историю? Путин дал четкий ответ на пресс-конференции 15 мая:  "Россия не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит".

Текст: "Вести недели"

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