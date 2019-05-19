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19 мая 201919:31

Взрыв у туристического автобуса в Каире: это был тротил

Global Look Press

Самодельное взрывное устройство, сработавшее сегодня рядом с туристическим автобусом в Каире, было изготовлено с использованием тротила. Об этом рассказал РИА Новости источник в египетских службах безопасности, уточнив, что речь идет о предварительных данных.

Автобус с 25 туристами из ЮАР ехал по трассе в районе эль-Гиза в направлении знаменитых египетских пирамид. Недалеко от строящегося Большого египетского музея рядом с автобусом произошел взрыв.

По имеющимся данным, пострадали 17 человек — семь южноафриканских туристов и 10 египтян. Основные травмы — порезы от осколков разбившегося стекла. Всем пострадавшим оказали первую помощь.

Сам автобус получил незначительные повреждения, также от взрыва пострадал легковой автомобиль, в котором ехали четверо египтян.

Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников и других взрывных устройств.

Граждан России среди пострадавших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом нет, сообщило посольство РФ в Египте.

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