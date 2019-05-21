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Чемпионат мира-2019 по хоккею 31 минута назад
21 мая 201900:46
Тренер сборной Швеции: нам будет проще играть против России, чем с Латвией
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг в преддверии последнего матча группового этапа с россиянами заявил, что в игре с командой Ильи Воробьева его подопечным будет проще, чем с латвийскими хоккеистами. Напомним, что накануне шведы с большим трудом обыграли сборную Латвии.
"Завтра будет другая игра абсолютно, нам будет проще играть против россиян, чем против латвийцев. Объясню: у сборной России почти все играют в НХЛ, как и у нас, это более привычный для нас стиль игры", – цитирует Гренборга РИА Новости.
Встреча седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Швеции и России состоится 21 мая. Она решит судьбу первого места в группе В.
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