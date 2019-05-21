Сборная Германии нанесла поражение финнам

Близится к завершению группой этап чемпионата мира по хоккею. В Кошице играл команды группы А – сборные Финляндии и Германии. Немцы одержали победу с результатом 4:2.

Финны вели в чете 1:0 и 2:1. Но сборная Германии сумела сравнять счет. На перерыв команды ушли с результатом 2:2. В третьем периоде нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль вывел свою команду вперед. Он же в конце встречи поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:2 в пользу сборной Германии.

У сборной Финляндии осталось 18 очков, и она остается лидером группы А. Команда Германии набрала 15 очков и вышла на третье место. Однако еще не выходили на лед сборные Канады и США, от матча которых зависит окончательное распределение мест..