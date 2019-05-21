Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

"С чисто военной точки зрения, победить Иран невозможно", — заявил израильский политик Яков Кедми в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя вероятность начала военных действий на Ближнем Востоке.

"Так как территория страны огромнейшая, у американцев не хватит сил там высадиться. Нет никакой возможности вести войну против Ирана и выиграть ее. Это лучше всего знает Пентагон, они предупреждали и говорили об этом", — напомнил политик.

Однако в регионе становится жарко. Дональд Трамп и власти Ирана обменялись крайне жесткими заявлениями. Президент США объявил, что, если Иран хочет войны, то она станет официальным концом этой страны. Тегеран в ответ напомнил, что его не смогли завоевать Александр Македонский и Чингисхан.



Причиной для столь жесткой риторики стал ракетный обстрел района Багдада, в котором расположено посольство США. Американцы готовятся к ответу. На самом же деле, поводов для войны Вашингтон может придумать много. Очевидно, сейчас прокручивают и иракский сценарий. Но есть важный движущий фактор: Трамп не готов к политическому самоубийству. А именно им станет новая военная операция накануне выборов.

Другое дело — Саудовская Аравия. Король Салман теряет терпение, он созвал экстренный саммит Лиги арабских государств в Мекке. Причем саудиты не боятся воображаемой Трампом иранской атомной бомбы. Им не нравится растущее влияние Тегерана в регионе, так же, как и Израилю. Затягивается узел большой войны. Складывается ощущение, что Болтону хочется уйти красиво: хоть одну войну где-то развязать.

Тем не менее Яков Кедми полагает, что США эта война невыгодна. Сосредоточить все военные силы Америки на Иране — значит оголить Дальний Восток и развязать руки Китаю. Первое, что сделают китайцы, — свернут голову Тайваню. Воспрепятствовать этому США не смогут, американская армия не способна вести одновременно две средних войны. Поэтому такой ситуации Америка хочет меньше всего.

Кедми напомнил, что Ирак — это 60% шиитов. И в войне персов против арабов победа будет на стороне персов. А это еще одна проблема. Из такой войны США целыми не выйдут. "Американские генералы – не самоубийцы, они отлично знают, что с Ираном ничего нельзя сделать. Но у Трампа есть запасной вариант – идти на переговоры. На это и направлена вся истерика вокруг страны. Однако добиться желаемого Трамп хочет, сохранив лицо, поэтому сам не предлагает договариваться, а ждет, когда его попросят".

В заключение политик сказал, что американцев не волнует иранское ядерное оружие. Это лишь предлог — давить на Тегеран с целью смены власти. И если будет война с Ираном, то только с разрешения Пентагона. При этом она будет носить затяжной характер и через полгода непременно приведет к тому, что у Ирана появится ядерное оружие.

Свое мнение высказал и директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он отметил, что американцы за последние годы не выиграли ни одну войну. Дело в том, что можно оккупировать любую ближневосточную страну, но увязнуть в партизанской войне, к которой давно готовятся иранцы. Афганистан и Ирак показали, что это не решение проблемы.

В США есть две группы людей: одни политики типа Джона Болтона и Майка Помпео, которые призывают к войне, а другие — военные. Они понимают, что разгромить иранскую армию можно. Но что дальше делать с Ираном? Разумные люди в США считают, что политика удушения, гибридная война против Ирана наиболее эффективна.