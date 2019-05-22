Зеленскому неудобно в кресле Порошенко

Въезжая в свой кабинет новый президент Украины Владимир Зеленский был разочарован рабочим местом главы государства. Его раздражение вызвало кресло, которым до него пользовался Петр Порошенко, передает ТАСС.

Первой его реакцией стали слова: "Неудобно". В среду команда Зеленского обнародовала видео от первого лица о том, как проходил первый рабочий день президента.

На кадрах перед инаугурацией Зеленскому задали вопрос о том, как быть президентом и оставаться человеком. "Пока все идет правильно", — ответил он.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Он неоднократно говорил о необходимости переноса администрации президента из здания на улице Банковая в центре Киева в другое место, где можно будет создать открытое рабочее пространство вместо кабинетной системы.