Песков: референдум об отношениях с Россией - внутреннее дело Украины

Референдум об отношениях с Россией, который предлагают провести киевские власти, является внутренним делом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков заметил: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Как сообщает ТАСС, он еще раз сказал, что Москва ждет от Киева выполнения минских договоренностей и нормализации отношений с Россией.

"Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", — указал пресс-секретарь.

Накануне глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что решение должен принимать не только президент и депутаты Рады, но и весь народ.