Пентагон планирует отправку 5 тысяч военнослужащих США на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки рассматривает запрос Центрального командования ВС США (CENTCOM) относительно отправки на Ближний Восток дополнительно пяти тысяч военнослужащих в связи с обострившейся ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Как уточняется, в случае удовлетворения просьбы миссия военных будет носить оборонительный характер. Пентагон предоставит Белому дому планы отправки до 10 тысяч военнослужащих США, а также дополнительных кораблей и зенитных ракетных комплексов Patrior на Ближний Восток с целью усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана.

Пока неясно, будет ли одобрен данный запрос американскими властями. Пентагон регулярно получает и отклоняет запросы об отправке дополнительных войск от командований по всему мир, передает ТАСС. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не единожды заявлял, что не хочет войны с Ираном.

Представители пресс-службы Пентагона пока официально не подтвердили данную информацию.

5 мая помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в качестве сигнала властям Ирана Соединенные Штаты направят в зону оперативной ответственности CENTCOM ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков. Позднее сообщалось, что к группе присоединятся также военно-транспортный корабль USS Arlington и батарея Patriot.

Пентагон отметил, что данный шаг – ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению операций против сил США. Также в Вашингтоне подчеркнули, что не хотят конфликтовать с Ираном, но будут защищать интересы и силы США в регионе.