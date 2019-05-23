Столкновение банд в Мексике: девять человек погибли, четверо ранены

В Мексике в районе города Уруапан произошло столкновение двух противоборствующих преступных группировок. В результате боя погибли девять человек и получили ранения четверо. Такие данные СМИ сообщили представители генеральной прокуратуры штата Мичоакан.

Как уточняется, на месте битвы правоохранители обнаружили раненых тела погибших, а также крупнокалиберное оружие, официально находящееся в пользовании лишь армии Мексики.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства столкновения, сообщает РИА Новости.

В последнее время Мексику захлестнула волна преступности, вызванная в том числе противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. По итогам 2018 года министерство безопасности страны сообщало об убийстве более чем 33,34 тысячи человек. Данный показатель побил рекорд 2017 года – тогда было совершено 31,2 тысячи убийств.