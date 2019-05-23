Президент "Нанта" насильно продал Эмилиано Салу в "Кардифф"
Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в результате падения самолета в Ла-Манш, имел непростые отношения с президентом французского "Нанта", за который он выступал до трансфера в "Кардифф Сити". Глава "канареек" продал Салу в клуб АПЛ вопреки желанию игрока.
Это стало известно после того, как французское издание L'Equipe опубликовало голосовое сообщение самого футболиста, которое было записано во время переговоров "Нанта" о трансфере аргентинца в "Кардифф". Оно было отправлено одному из друзей.
"В разговоре с агентом я узнал, что ему звонил Франк Кита (сын владельца "Нанта") и сообщил ему о желании продать меня, — приводит издание расшифровку слов Салы. – У них есть предложение от "Кардиффа" и они хотят заработать много денег, поэтому ждут моего ухода туда. Контракт действительно хороший, но со спортивной точки зрения мне это не интересно. Впрочем, они хотят заставить меня перейти туда любой ценой".
"Агент должен найти более подходящий вариант для меня и пока отказал "Кардиффу" – он не хочет, чтобы я переходил туда. Он считает, что можно найти вариант лучше. Я сыт по горло и не хочу этого перехода. Конечно, хотелось бы найти вариант поинтереснее в спортивном и контрактном плане. Но это сложно, а говорить с Кита я не хочу, он мне противен".
"Он просто хочет продать меня в "Кардифф", потому что провел отличные переговоры и заработает те деньги, которые хочет. Он хочет, чтобы я туда ушел, но даже не спросил моего мнения… Он просто думает о деньгах".
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
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