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Китовая тюрьма 7 минут назад
Суд не разрешил держать белух и косаток в "китовой тюрьме"
Городской суд Южно-Сахалинска отклонил ходатайство компании-отловщика "Белый кит", которая требовала вернуть иск зоозащитных организаций о выпуске на волю белух и косаток.
С прошлого года животные содержатся в центре передержки в бухте Средняя на территории Приморья. Сейчас там находятся 10 косаток и 87 белух. Общественники добиваются аннулирования приказов о выделении квот и продолжают настаивать на том, что морских млекопитающих необходимо изъять и как можно скорее вернуть в естественную среду обитания.
Отловом занимались четыре компании, напоминает "Россия 24". Они же считаются владельцами животных. Гендиректор одной из них Алексей Решетов, который также присутствовал на заседании суда, заявил журналистам, что добровольно выпускать их на волю не собирается, поскольку они — его частная собственность.
Расследование уголовных дел ведется по двум статьям — жестокое обращение и незаконная добыча водных биоресурсов. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
В феврале президент Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями решить судьбу этих животных. Ситуация находится под особым контролем Администрации президента, уточняет ТАСС. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.
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