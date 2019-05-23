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Выборы на Украине 15 минут назад
"Чуваки" и "бла-бла-бла": Зеленский остается неформалом, но называет Россию "агрессором"
Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике после вступления в должность. Он стал участником международного форума интернет-технологий "IFORUM — 2019".
Владимир Зеленский появился на публике в неформальном виде. Президент был без пиджака и галстука, вместо этого он оделся в рубашку с закатанными рукавами. Свою речь Зеленский вел на русском языке, а также поделился своими видениями будущего страны в век цифровых технологий. Новоизбранный глава Украины в своем разговоре использовал сленговые выражения: "чуваки", "бла-бла-бла". Публика на такую речь реагировала возгласами и смехом.
В своем обращении Зеленский высказался, что если народ Украины хочет чистый транспорт, то для этого надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Также президент затронул тему детей, отметив, что для их счастливого будущего надо применять инновации в отрасли образования.
По мнению Зеленского, страна должна инновационно меняться во всех сферах. "Мы, конечно, не можем все сразу поменять, но мы должны меняться. Все это для того, чтобы здесь хотелось жить и никуда не уезжать", — передает слова президента Украины РИА Новости.
В своей речи Зеленский вместо слова "Россия" употребил термин "агрессор". К такому речевому выражению он обратился, рассказывая о том, что Украина проигрывает ряду стран: Беларуси, Казахстану, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и "агрессору" в плане диджитализации. Что касается человеческого капитала, то, по мнению Зеленского, украинское государство проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. Верховная рада в 2015 году приняла заявление, согласно которому РФ называется "страной-агрессором". В свою очередь Москва отрицает обвинения Украины и считает их неприемлемыми. Россия многократно заявляла о том, что не виновата во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис, связанный с экономикой и политикой.
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