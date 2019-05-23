Зеленский поделился планами на Украину
На Украине сегодня вступил в силу указ президента Зеленского о роспуске Верховной рады. Депутаты оспаривают его в Верховном суде, а ЦИК заявил, что не успеет напечатать бюллетени для досрочных выборов. Сам же Зеленский вообще отказался иметь дело с Радой в ее нынешнем виде и все свои законопроекты намерен вносить только в парламент нового созыва. Правда, пока президент ждет идеальных условий для работы, в стране копятся проблемы, требующие его решений или, как минимум, участия.
Монумент Независимости в центре Киева, который весь был в политических граффити еще со времен Майдана, сегодня помыли от постамента до золотых трезубов. Это должно было символизировать начало новой эпохи. О том, какой она должна быть, на форуме компьютерных технологий говорил 23 мая Зеленский.
— Мы реально хотим сделать страну в смартфоне. Ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки, извините за это слово, но они пока такие, какие люди (будем надеяться, что они люди) избираются, как можно их отозвать.
На вопрос, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил "нет". Вести политические баталии для него удобнее в цифровом поле. Обмен фотовыпадами в соцсетях — новое понятие в украинской политической борьбе: Ляшко публикует, как на него зло посмотрел президент, тот в ответ — портрет Ляшко в качестве среднестатистического украинского чиновника.
Верховную раду Зеленский вроде бы распустил. Как раз сегодня указ был опубликован в правительственной газете и, соответственно, вступил в силу, но депутаты собираются оспорить его в суде.
"Верховную раду надо разогнать, но делать это нужно в четком и неукоснительном соблюдении норм конституции. В данном случае они были нарушены. Я могу это утверждать хотя бы потому, что я автор этих статей конституции", — прокомментировал ситуацию председатель политсовета партии "Опозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Вопрос о том, законно ли поступил президент, задают и его предшественнику. Порошенко демонстративно прогуливается — не по компьютерной, а по книжной выставке.
"Мы видим, что начала свою деятельность эта команда с нарушения конституции. Это точно не может не вызывать беспокойства. Но отдельно хочу заявить, что каждый политик в любое время должен быть готов к выборам", — высказался экс-президент Украины Петр Порошенко.
Планам Зеленского могут помешать и банальные бюрократические проволочки. К примеру, в ЦИК уже заявили, что к 21 июля, на которое назначены внеочередные выборы в парламент, даже бюллетени напечатать не успеют.
"По закону о госзакупках, когда все должно проходить через тендерные процедуры, в два месяца мы никак не уложимся. Некоторые сериалы заканчиваются (я про "Игру престолов"), а наши с вами продолжаются", — прокомментировала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
Но на Западе внимательно следят за отношениями Зеленского с олигархом Коломойским. Что касается референдума о соглашениях с Россией, который обещал Зеленский, то сегодня он решил внести неожиданное уточнение: оказывается, итоги не будут носить обязательный характер, и вообще это не совсем референдум, а что-то вроде опроса.
Вопросы к самому Зеленскому есть на Западе. Там не очень довольны его связями с олигархом Коломойским.
"Украинский миллиардер и олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся на Украину из изгнания в Израиле и первое, что он сделал, стал угрожать американским гражданам. Это реальный тест для президента. Арестуют ли его?", — высказался на своей странице в Twitter личный адвокат президента США Рудольф Джулиани.
Американские граждане Игорь Фруман и Лев Парнас заявили, что Коломойский собирался их убить, а затем спрятаться на Украине, где он сейчас если не самый богатый, то точно самый влиятельный бизнесмен: с его бизнес-группой "Приват" связывают около тысячи компаний и около сорока ключевых лиц.
В сети сейчас внимание не только к ролику о богатствах Коломойского, но и к петиции об отставке Зеленского. Она уже собрала необходимые двадцать пять тысяч голосов, теперь ее обязан рассмотреть сам украинский президент.
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