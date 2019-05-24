Бенедетти победил на очередном этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Итальянский велогонщик Чезаре Бенедетти из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 158 км за 3 часа 41 минуту 49 секунд.

Вторым к финишу приехал его соотечественник Дамиано Карузо, представляющий Bahrain-Merida. Третье место досталось ирландцу Эдварду Данбару из Ineos.

Лучшим из россиян оказался Павел Сиваков (Ineos), расположившийся на 22-й позиции. Российские велогонщики Ильнур Закарин, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов, выступающие за команду "Катюша-Альпецин", заняли соответственно 30-е, 126-е и 150-е места.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Ян Поланц из команды UAE Team Emirates (48,49.40). Следом за ним расположился словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma; +4.07). Третьим идет итальянец Валерио Конти (UAE Team Emirates; +4.51). Лучший из россиян Закарин занимает 12-е место.