Головин попал в заявку "Монако" на последний матч сезона

Главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим определился с заявкой своей команды на матч 38-го тура чемпионата страны с "Ниццей". Монегаски проведут встречу на выезде 24 мая. В заявке нашлось место российскому полузащитнику Александру Головину.

Как сообщает пресс-служба клуба, помимо россиянина Жардим также назвал вратарей Бенальо и Си, защитников Бадиашиле, Балло-Туре, Глика, Хенрикса, Налдо, Серрано, Сидибе, полузащитников Адриену Силву, Аолу, Шадли, Фабрегаса, Желсона Мартинша, Нкуду, Рони Лопеша и форвардов Фалькао и Винисиуса.

Напомним, что в прошлом туре монегаски обезопасили себя от вылета из высшего дивизиона Франции. "Монако" располагается на 16-м месте с 36 очками.